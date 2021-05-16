Fatma Girik dönüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde sinema yönetmeni eşi Memduh Ün ile birlikte yaklaşık 20 yıl yaşadığı villayı satışa çıkaran Türk sinemasının ünlü ismi 89 yaşındaki Fatma Girik'in sağlık nedenleri ile İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

“BODRUMLULAR BENİ HEP SEVDİ”

Torba Mahallesi'nde denize sıfır balık barınağının yanındaki villasında üç köpeği, ablası Münevver Girik ve 2 yardımcısı ile birlikte yaşayan Fatma Girik ise SÖZCÜ’ye yaptığı kısa açıklamada; “Burada ömrümün en güzel günlerini geçirdim, Bodrumlular hep bana sahip çıktı, beni sevdi bir sanatçı olarak daha isteyebilirim ki? Ama artık burada Mehduh bey öldükten sonra anıları ile yaşayacak gücü kendimde bulamıyorum, çok konuşmakta istemiyorum. Kimseye yük olmak istemiyorum, her şeyin hayırlısı. İnsanın anıları ile yaşaması gerçekten çok zor buymuş. Bunu Memduh Bey gidince anladım. Hep önce ben gitseydim, derdim. Katlanılmaz, dayanılmaz bir acı. Sağlığım da çok iyi değil. İstanbul'da rahat ederiz diye düşünüyorum” dedi.

4 KEZ KALÇASI KIRILDI 1 KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

İki yıl önce 4 kez düşerek kalçasını kıran ve bir kez beyin ameliyatı geçirdikten sonra sağlık açısından zor günler geçiren Fatma Girik'in bir yakını “Son günlerdeki ağırlaşan durumunu kimsenin görmesini istemiyor, ayrıca buradaki villası artık O'na çok büyük geliyor ve Memduh bey öldükten sonra O'nu evin içerisinde arar oldu. Çok yıprandı, hayata küstü. Ve bu durumunu kimsenin görmesini istemediği için İstanbul'daki evine yerleşerek özel bir sağlık ekibi ile birlikte geri kalan yaşamını sürdürmek istiyor” diye konuştu.



BEŞİKTAŞ'IMLA GURUR DUYUYORUM

Beşiktaş'ın lig şampiyonu olmasına da değinen Fatma Girik “Tam 10 yaşından beri Beşiktaşlıyım takımım ile gurur duyuyorum, dünkü maçı soluk soluğa izledim. Çok heyecanlıydı, duygulandım” diye konuştu.

ABLASI İLE BİRLİKTE İSTANBUL'DAKİ EVİNE YERLEŞECEK

Tüm bayramlarda yaşadığı villasını dev Atatürk ve Türk Bayrağı ile donatan Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Fatma Girik'in Türkmenistanlı yardımcısı Güzel Türkmeni ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Evet, Fatma hanım 32 milyon TL.’ye villayı satacak ve ablası Müesser hanım ile birlikte İstanbul Gayrettepe'deki evine yerleşme kararı kaldı. Bu kararı almasına neden olan hem sağlık nedenleri hemde burada yoğun anılarından biraz uzaklaşmak, şu andada tansiyonu yüksek” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Yasakların olmadığı daha medeni bir Türkiye istiyorum