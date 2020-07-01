Fazıl Say’ın eşi imaj değiştirdi, kendisi ise…

Geçen yıl ocak ayında İtalya’nın Milano kentinde dünya evine girdiği Ece Dağıstan’lı ile mutlu bir evlilik sürdüren Fazıl Say, zaman zaman sosyal medya hesabından birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor.

Yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken ve beğeni toplayan Say, bu defa son dönemin popüler telefon uygulamasını da kullandığı bir paylaşıma imza attı.

Eşinin yeni imajını takipçileriyle paylaşan Say, ikinci karede ise telefon programı marifetiyle yapılan kendisinin kadın versiyonunu da gözler önüne serdi.