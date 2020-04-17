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Ferdi Tayfur, “Doktorlar bana böbrek nakli önerdi”
Ferdi Tayfur, “Doktorlar bana böbrek nakli önerdi”
Ferdi Tayfur Kral FM'de yayınlanan bir programa katıldı. Tayfur, programda kendi sağlık sorunlarıyla alakalı merak edilenleri anlattı.
Magazin 17 Nisan 2020 - 12:58

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur katıldığı radyo programında yaşadığı sağlık sorununu anlattıi. Tayfur,  “Böbreklerimde rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlığım ilerledi. Ben farkında değildim. Bir gün tansiyonumu ölçtüler 18 çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim. Bir kaç defa nefes darlığı geçirdim. Direk hastaneye gittim. Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. Ben ilk başta diyalizden korktum. Şimdi diyalize bağlanıyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Nakille ilgili bir girişimde henüz bulunmadım” ifadelerini kullandı.

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