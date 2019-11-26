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Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem
Şarkıcı Ferhat Göçer, katıldığı bir davette yaptığı açıklama ile sevgilisi Ömür Gedik'in açıklamalarına adeta ters düştü.
Magazin 26 Kasım 2019 - 07:48

Şarkıcı ve sunucu Ömür Gedik, geçtiğimiz hafta kişisel sosyal medya hesabından yaptığı cinsel içerikli paylaşımıyla gündeme oturmuştu. Gedik, “Et yemek iktidarsızlığa neden olur. Vegan olun!” diyerek, dikkatleri üzerine çekmişti.

“ETÇİ BİR İNSANIM”

Gedik’in sevgilisi Ferhat Göçer’in konuyla ilgili açıklaması ise merak konusu olmuştu. Göçer, katıldığı programda “Et yer misin?” sorusu karşısında kendini tutamayıp kahkaha attı. Ünlü şarkıcı, “Etçi bir insanım. Et olmayan yemeğe yemek demem. Masamda et olmazsa o masa olmaz” diyerek şaşırttı.

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