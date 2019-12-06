Ferhat ile Şirin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferhat ile Şirin 3. son bölümü izle

Ferhat ile Şirin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferhat ile Şirin 3. son bölümü izle

Ferhat ile Şirin 3. son bölümü FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ferhat ile Şirin son bölümde; Ferhat'ın Banu ile yakınlaşması Şirin'i çileden çıkarıyor. Ferhat'ın karşısına dikilen Şirin hesap soruyor. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın yer aldığı dizinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. İşte Ferhat ile Şirin ikinci son bölüm izleme linki...

Ferhat ile Şirin üçüncü bölümü yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde; Annesini bulma umuduyla Banu’yla yakınlaşan Fehat seçim yapmak zorunda kalıyor. İşte Ferhat ile Şirin 3. bölüm izleme linki…

FERHAT İLE ŞİRİN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat ile Şirin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

FERHAT İLE ŞİRİN FRAGMANI İZLE

FERHAT İLE ŞİRİN SON BÖLÜM İZLE

FERHAT İLE ŞİRİN 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferhat ile Banu'nun yakınlaştığını gören Şirin zor günler geçirmektedir. Diğer taraftan Ferhat ise annesini bulma umuduyla Banu'ya daha da yakınlaşır. Artık herkes için hesaplaşma vakti geldiğinde Ferhat, zor bir kararın eşiğine gelecek, aşkıyla annesini bulma umudu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.