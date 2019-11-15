Ferhat ile Şirin Konusu ve oyuncuları… Ferhat ile Şirin ilk bölüm ne zaman?

Ölümsüz bir aşkı anlatan projede, Şirin karakterine hayat veren genç oyuncuyu en çok hikayenin çok güçlü bir duyguya dayanması ve Şirin'in içsel derinliğine inebilecek olmak etkilemiş. Şirin'nin kendi gücünü keşfeden bir kadın karakter olarak yazılmış olması da Tanlar'ı oyuncu olarak çok heyecanlandırmış. Ferhat ile Şirin’in konusu şu şekilde…

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU

Genç yıldız, karakterini ve role hazırlık sürecini ise şu sözlerle ifade ediyor: ”Şirin'in hikayesi benim için bir kendini bulma yolculuğu. Hayatta kendi isteklerini hep ertelemiş, mutluluğun peşinden koşma hevesini seneler önce kaybetmiş, şikayet etmeyi unutmuş bir kız Şirin. Ta ki hayatı hiç beklemediği bir anda altüst olana kadar. Şirin'in acılarına, pişmanlıklarına ve hayallerine dokunabilene kadar onu bütün kalbimle tanımaya çalıştım. Onun karmaşık içsel gelişim sürecini, motivasyonlarını ve bunların bıraktığı psikolojik izleri hissetmeye odaklandım.“

FERHAT İLE ŞİRİN OYUNCU KADROSU

Kadrosunda Cansu Dere, Tolga Sarıtaş, Leyla Tanlar, Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Işıl Yücesoy, Şehsuvar Aktaş, Emel Çölgeçen, Alican Barlas, Nihan Gür, Zeynep Özyağcılar, Serdar Akülger, Ecenaz Uçer, Durukan Çelikkaya, Melisa Değer gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yılın aşk dizisi “Ferhat ile Şirin”, etkileyici hikayesi ve güçlü isimleriyle 22 Kasım'da FOX‘ta.