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Feyza Çıpa paylaştı: Kutsi ile yollarımızı ayırdık
Feyza Çıpa paylaştı: Kutsi ile yollarımızı ayırdık
Yaklaşık yedi yıldır süren ilişkileri boyunca bir dargın bir barışık tavırlar sergileyen Feyza Çıpa ve Kutsi sonunda ayrılık kararı aldı.
Magazin 6 Nisan 2020 - 08:15

Ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyuran Feyza Çıpa, “Evet bitti. Kutsi ile yollarımızı ayırdık” dedi. Ev karantinası günlerinde yaşadıkları eski sorunların gün yüzüne çıkması nedeniyle bu ayrılık kararını aldıkları düşünülen çiftten Feyza Çıpa, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.

Çıpa, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Feyza Çıpa paylaşımında, ” Evet bitti. Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum” notunu yazdı.