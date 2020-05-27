ilk kez kamera karşısına 1986’da Ah Bu Kadınlar’ın başrolünde geçen Fulden Uras birçok yapımda rol almasının yanı sıra albüm de çıkardı. Daha önce bağırsak kanserini atlatan Fulden Uras, bu kez başka bir hastalıkla mücadele ediyor. Fulden Uras kimdir? Fulden Uras’ın hastalığı ne?

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi’ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986’da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)’ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991’de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995’te ilk albümü Belliydi Zaten’i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.

FULDEN URAS ALBÜMLERİ

Belliydi Zaten (1995)

Bensiz Olsun (2000)

Cici (2004)

Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)

On (2009)

FULDEN URAS FİLMLERİ

2000 Çember

1993 Ana Yüreği

1992 Yalnızız

1991 Dağ Çiçeği

1991 Umutsuz Yollar

1990 Kan Su Gibi Akacak

1990 Kanımdaki Şeytan

1990 Mağrurlar/Yaralı Kalp

1990 Yalı

1990 Yalnızlar

1990 Üç Arkadaş

1989 İlk Aşk

1989 Kilyos Cinayeti

1988 Canım

1988 Gemileri Yakmak

1988 Kara Zindan

1988 Kırmızı Fistan

1988 Kızın Adı Fatma

1988 Tek Başına

1988 Yaşarken Ölmek

1987 Asılacak Adam

1987 Aşığım Aşık

1987 Benim için Ağlama

1987 Benimsin

1987 Gönülden Gönüle

1987 Hafız Yusuf Efendi

1987 Ortak

1987 Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar

1987 Son Yüz Elli Metre

1986 Ölüm Avcısı

1986 Öldüren Dakikalar

1986 Hatıram Olsun

1986 Ah Bu Kadınlar

FULDEN URAS’IN HASTALIĞI NEDİR?

Meme Kanseri nedeniyle tedavi gören Fulden Uras, son olarak Instagram’da yayınladığı videoda sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı.

“Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum.Sokağa çıkma yasağı bitsin diye… Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah’ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir… Kardeşlerim bilgi verecektir size… Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu… “