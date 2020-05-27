ilk kez kamera karşısına 1986’da Ah Bu Kadınlar’ın başrolünde geçen Fulden Uras birçok yapımda rol almasının yanı sıra albüm de çıkardı. Daha önce bağırsak kanserini atlatan Fulden Uras, bu kez başka bir hastalıkla mücadele ediyor. Fulden Uras kimdir? Fulden Uras’ın hastalığı ne?
FULDEN URAS KİMDİR?
Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi’ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986’da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)’ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991’de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995’te ilk albümü Belliydi Zaten’i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.
FULDEN URAS ALBÜMLERİ
Belliydi Zaten (1995)
Bensiz Olsun (2000)
Cici (2004)
Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)
On (2009)
FULDEN URAS FİLMLERİ
2000 Çember
1993 Ana Yüreği
1992 Yalnızız
1991 Dağ Çiçeği
1991 Umutsuz Yollar
1990 Kan Su Gibi Akacak
1990 Kanımdaki Şeytan
1990 Mağrurlar/Yaralı Kalp
1990 Yalı
1990 Yalnızlar
1990 Üç Arkadaş
1989 İlk Aşk
1989 Kilyos Cinayeti
1988 Canım
1988 Gemileri Yakmak
1988 Kara Zindan
1988 Kırmızı Fistan
1988 Kızın Adı Fatma
1988 Tek Başına
1988 Yaşarken Ölmek
1987 Asılacak Adam
1987 Aşığım Aşık
1987 Benim için Ağlama
1987 Benimsin
1987 Gönülden Gönüle
1987 Hafız Yusuf Efendi
1987 Ortak
1987 Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar
1987 Son Yüz Elli Metre
1986 Ölüm Avcısı
1986 Öldüren Dakikalar
1986 Hatıram Olsun
1986 Ah Bu Kadınlar
FULDEN URAS’IN HASTALIĞI NEDİR?
Meme Kanseri nedeniyle tedavi gören Fulden Uras, son olarak Instagram’da yayınladığı videoda sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı.
“Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum.Sokağa çıkma yasağı bitsin diye… Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah’ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir… Kardeşlerim bilgi verecektir size… Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu… “