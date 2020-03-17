Furkan Aksoy kimdir? Furkan Aksoy nereli ve kaç yaşında?

Furkan Aksoy, 1994 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Sevda Kuşun Kanadında isimli dizi ile geçen Furkan Aksoy hakkında merak edilenler haberimizde... Furkan Aksoy nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Lokman karakterini canlandıran Furkan Aksoy hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Furkan Aksoy kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FURKAN AKSOY KİMDİR?

Furkan Aksoy, 16 Nisan 1994 yılında Adıyaman’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Furkan Aksoy daha sonra Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Lokman karakterine hayat veren Furkan Aksoy, 1.77 metre boyunda, 74 kilo ve Koç burcudur.

Furkan Aksoy’un rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Lokman) (TV Dizisi)

2018-2019 – Sen Anlat Karadeniz (Fatih) (Sinema Filmi)

2017 – Sevda Kuşun Kanadında (Yaman) (TV Dizisi)