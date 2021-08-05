Furkan Kızılay yangın söndürme çalışmalarında

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, orman yangınlarına duyarsız kalmadı. Üç gün önce tatil yaptığı bölgenin yandığını gören Kızılay, İstanbul'dan yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katıldı.

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, çalışmalara bir destek de oyuncu Furkan Kızılay ve arkadaşlarından geldi.

Çocuk yaşlarda rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Havuç’ olarak ismini duyuran, çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Furkan Kızılay’ın arkadaşları ile yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi takdirle karşılandı.

“YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİNİN DİREKTİFLERİNİ DİNLİYORUZ”

Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar gittiğini ifade eden Kızılay, “Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor. Biz onlara destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca. İki-üç gün buradayız, elimizden geldiğince destek olacağız” dedi. (İHA)

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