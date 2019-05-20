GoT final bölümü izle: Game of Thrones 8. yeni sezon 6. bölüm yayında!

Game of Thrones son bölümde Westeros’un yerle bir olmasının ardından heyecanla beklenen 8. sezon 6. bölüm yayınlandı. Peki Game of Thrones nasıl izlenir? İşte GoT 8. sezon 6. bölüm izleme linki…

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thrones’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten üyelik işlemlerinizi yapabilirsiniz.

GAME OF THRONES İZLE

HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. 30 Nisan'a kadar 1 No'lu beIN HD kanalında Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak. Amerika'da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı ertesi akşam olacak.