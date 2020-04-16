Gamze Özçelik’ten flaş Uğur Pektaş açıklaması

Eski oyuncu Gamze Özçelik'in, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın, oğulları Murathan ile görüşmesini yasakladığı iddia edilmişti. Özçelik'ten konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gamze Özçelik’in, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş’ın oğlunu görmesini yasakladığı konuşuluyordu. Uğur Pektaş’ın geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından oğluyla ilgili duygusal bir paylaşımda bulunması da bu iddiaları güçlendirmişti.

Ünlü oyuncu, duygusal paylaşımına, “Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten” notunu düşmüştü.

GAMZE ÖZÇELİK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Gamze Özçelik, çocuğunu babasıyla görüştürmüyor şeklindeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi:

“Haberler doğru değildir. Oğlum babasını hem hafta sonları, hem de diğer yasal olarak tanınan sürelerde görmeye devam etmektedir. Sadece iki hafta sonu başka şehirde olması ve 20 yaş altı yasağı sebebiyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşmemiştir. Lütfen haberleri gerçekleri araştırarak yapalım. Kalpleri kırmayalım. Yolumuza bakalım. Sevgiler. Essalamu Aleykum.”

Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'te. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı da hafta sonları ziyaret ediyor.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, 2010’da oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş, 2011 yılında boşanmıştı.