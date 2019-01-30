Gani Müjde’nin Büyükelçilik isyanı!

Türk televizyonları için yaptığı başarılı projelerle tanınan senarist Gani Müjde kısa bir tatil için gittiği Lizbon’da yazar hastalığı olarak tanımladığı diz kapağı kıkırdağında ağrı sorunu yaşadı. Koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen Müjde o haliyle Lizbon sokaklarında daha çok ilgi ve alaka gördüğünü söylerken Türk Büyükelçiliği ile ilgili sıkıntısını da dile getirdi. İşte Müjde’nin o satırları: “Oturma bozukluğu nedeni ile yazar hastalığı olan diz kapağı kıkırdakları kıkırdayınca ortopedik ürünler satan Magdalena abla imdadıma yetişti ve koltuk değnekleri ile saldım kendimi Lizbon sokaklarına. Koltuk değnekleri sayesinde hayatımda yazar olarak görmediğim itibari gördüm Portekiz ahalisinden. Bu halimle bana yardımcı olmayan tek kurum kimdi biliyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği… Akşam uçağına yetişmesi gereken acil bir evrak için aradım, sert sesli bi abla “randevusuz kabul etmiyoruz” dedi kestirip attı. Siz şirket misiniz hanımefendi? Vatandaşlarınıza yardım için oradasınız. Hiç olmazsa uçak biletimin gerçekliğini sorgulasaydınız. Aciliyetini anlamaya çalışıp yol gösterseydiniz diyemedim. Şimdi diyorum…”