80'li yılların kült filmlerinden Geleceğe Dönüş serisinin 2. filmi bu akşam televizyonda bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu kez kendi ve ailesinin geleceğini düzeltmek için geleceğe gidecek olan Marty ve Doktor'a talihsiz şekilde Jennifer da eşlik ediyor. Peki Geleceğe Dönüş 2 filmi konusu ne? Geleceğe Dönüş 2 oyuncuları kimler?

Geleceğe Dönüş macerası ikinci filmi ile devam ediyor. İlk filmde geçmişe giderek bozduğu anne ve babasının hayatını düzelten Marty bu kez gelecekte kendi hayatı için mücadele ediyor. Peki Geleceğe Dönüş 2 filmi konusu ne? Geleceğe Dönüş 2 oyuncuları kimler?

GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fırlama Martin ile çılgın bilim adamı dostu Dr. Brown için, bir kez daha zaman makinesine çevirdikleri DeLorean’a başvurma zamanı. Marty bu kez 2015’e gidip henüz doğmamış çocuğuna yardım etmek zorunda kalacak. Elbette bunu yaparken yine ortalığı karıştırıp zamanın dokusuna ve düzenine zarar verecektir.

GELECEĞE DÖNÜŞ 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Geleceğe Dönüş 2 oyuncu kadrosunda; Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Elisabeth Shue yer alıyor.