Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kimler? Gençliğim Eyvah konusu nedir?

Gençliğim Eyvah dizisi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Yaz dönemine girilmesiyle birlikte yeni dizler de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gençliğim Eyvah dizisi. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı komedi türündeki Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan gibi isimler yer alıyor. Peki Gençliğim Eyvah dizisi konusu nedir?

Ekran hayatına merhaba demeye hazırlanan Gençliğim Eyvah dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Gençliğim Eyvah’ın konusu da şimdiden merak edilmeye başlandı. Henüz yayın tarihi belli olmayan Gençliğim Eyvah dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCU KADROSU

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay, Beyti Engin.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNİN KONUSU

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor. Gençliğim Eyvah, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.