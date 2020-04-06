Geniş Aile Komşu Kızı konusu ve oyuncuları…

Geçen sene vizyona giren ve komedi içerikli senaryosuyla dikkat çeken Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI KONUSU

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir’in maceralarını konu ediyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi’nin yolu bir gün Cevahir’in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi’den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip’in vasiyetini üzerine Nebil’le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil’in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep’e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük'ün de yardımı ile Nebil'i Zeynep'ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI OYUNCULARI

Ufuk Özkan

Rolü : Cevahir

Bülent Çolak

Rolü : Ulvi

Rojda Demirer

Rolü : Zeynep

Emre Altuğ

Rolü : Nebil

Mine Teber

Tolga Canbeyli

Tuğçe Karabayır