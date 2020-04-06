Gisele böyle çağırdı: Bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz

Gisele böyle çağırdı: Bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, 4 Nisan Küresel Meditasyon Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı bir çağrı ile kutladı.

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sağlığını ve güzelliğini yoga ve meditasyon sayesinde koruduğunu söyleyen Gisele, uzun zamandır uğraş verdiği yoga üzerinde bir de DVD çıkarmıştı. Bu konuyla profesyonel olarak ilgilenen 39 yaşındaki eski model geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve takipçilerinin meditasyon gününü kutladı.

Bu özel gün için bir de 20 dakikalık özel bir etkinlik düzenleyen Bündchen şunları yazdı:

“Sevgi, barış, uyum, özgürlük ve şifanın enerjilerini Dünya’daki tüm varlıklara göndermek için 4 Nisan’da Global Meditasyonda bir araya gelelim. Sadece 20 dakika. Bu pozitif enerjiyi dünyaya göndermek için kalplerimize ve zihinlerimize katılalım. Bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz”