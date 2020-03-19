Gisele böyle veda etti

NFL tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen 42 yaşındaki Tom Brady, 20 yıldır formasını giydiği New England Patriots takımına veda etti. Amerikan Futbolu hayatını başka bir takımda sürdürecek olan oyuncu yeni yerine uyum sağlamaya çalışırken, dünyaca ünlü model eşi Gisele Bündchen de yaşadığı şehre duygusal bir veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların üzerine Boston’dan ayrılmanın kendisini nasıl hissettirdiğini yazan Gisele, böylelikle eşinin eski takımının taraftarlarına teşekkür etme fırsatı buldu.

İşte o satırlar:

“Son on yılda ne bir yolculuk oldu. Boston bizim için çok iyi oldu ve her zaman kalbimizde olacak. Sonsuza dek harika anılarımız olacak. Çocuklarımız orada doğup büyüdüler ve ömür boyu sürecek özel dostluklar kurduk. Tom ve Pats için tezahürat yapmak için dostlarımızı, mevsimlerin güzel değişimini ve stadyuma giden yolculukları özleyeceğim. Tüm bu yıllar boyunca eşim ve ailemizi bu kadar destekleyen herkese teşekkür ederim. Seni özleyeceğiz!”