Gisele Bündchen eşini iç çamaşırıyla paylaştı

Ünlü süper model Gisele Bündchen, eşi Tom Brady'nin sadece alt iç çamaşırı giydiği kısa bir videosunu Instagram Hikayeler'den paylaştı.

Sozcu.com.tr

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41 yaşındaki manken Gisele Bündchen, futbolcu eşi Tom Brady’nin kendi sahip olduğu Brady Brand markasının tanıtımı için bir video çekti.

Daily Mail’in haberine göre, 44 yaşındaki eşi Brady’yi üzerinde sadece boxer’la videoya alan Bündchen, “Hımm, birinin yeni iç çamaşırı var,” dedi. Eşi ise ona bakmak için dönerken gülümseyip kızardı.

Sonrasında Brady, beyaz bir el havlusuyla kamerayı engellemeye çalışırken Bündchen, “Hey yeni iç çamaşırı!” demeye devam etti. “Bunlar Brady marka iç çamaşırı mı?” diyen Brezilyalı model, eşinin kamerayı engelleme çabalarından sonra videoyu sonlandırdı.

Video, Brady Brand markasının resmi Instagram ve Twitter sayfalarında hızla paylaşıldı. Markanın web sitesinde iç çamaşırlarının bir çifti 335 TL’ye (20 Dolar) satılıyor.

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