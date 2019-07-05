Gökçe Özyol’un sürpriz evliliği

Sevgilisi Ayça Akoğlu ile geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız hayatlarını birleştirdiklerini ifade eden Gökçe Özyol, sürpriz evlilikleri hakkında konuştu. 30 Haziran günü, aile arasında düzenlenen bir törenle dünya evine girdiklerini ifade eden Gökçe Özyol’un ve eşinin mutlulukları gözlerinden okundu.

“SÜRPRİZ BİR PROJE GELEBİLİR”

Yeni sezon için yeni bir projesi olmadığını,Janset Paçal ile başrollerini paylaştıkları Romantizma adlı tiyatro oyunlarına gelecek sezonda devam edeceklerini dile getirerek, oyundaki karakterlerinden yola çıkarak, “janset’le birlikte sürpriz bir projeye de imza atabiliriz” şeklinde konuştu. Objektiflere poz veren taze çift, daha sonra mağazaları ve reyonları dolaşarak el ele alışveriş yaptılar.