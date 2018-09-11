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Gökçeklerin kanalı Nihat Doğan’ın işine son verdi iddiası
Gökçeklerin kanalı Nihat Doğan’ın işine son verdi iddiası
Önceki gün 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Doğan'a bir darbe de programda yorumculuk yaptığı Beyaz TV'den geldi.
Magazin 11 Eylül 2018 - 22:30

Türkücü Nihat Doğan, 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kanal D Haber’in dün ortaya çıkardığı bu haberin ardından özellikle sosyal medyada Doğan’a büyük tepki gösterilmişti. Bu gelişmelerin ardından kanal yönetimi Doğan’ın “Söylemezsem Olmaz” programındaki görevine son verildiği iddia edildi.

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DOĞAN: KOVULMADIM… ARA VERDİK

Öte yandan Nihat Doğan, Beyaz TV’den kovulduğuna dair söylentilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Doğan'ın yaptığı o açıklama;

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“Basında aleyhimize başlatılan karalama haberler ve amacı belli olmayan saldırılara karşı herhangi bir yanlış anlaşılmanın oluşmaması ve haklarımızın daha çok zayi edilmemesi ve bireyi olduğum beyaz tv ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm .Programımız boyunca yanımda olan gönüldaşlarıma sonsuz teşekkür sevgi saygı.Hakikatten yana olacaksan yalnız kalmayı göze alacaksın.merak etmeyin duasıyla varolmadığım itin köpeğin bedduasıyla ölmem…”

Son güncelleme: 23:30 - 11.09.2018
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