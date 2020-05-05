Gökhan Özen karantinada en çok o yeteneğine şükretti

Gökhan Özen karantinada en çok o yeteneğine şükretti

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gökhan Özen, önemli bir karar alarak yıllar önce Amerika’ya yerleşti. Müzik yaşantısına burada devam eden Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye’deki hayranlarını bilgilendiriyor.

Sevenleriyle sosyal medya üzerinden haberleşen ve karantina günlerinin nasıl geçtiğine dair paylaşımlarda bulunan Özen, son olarak yeni saç stiliyle ilgili bir paylaşıma imza attı.

Son 10 yıldır saçlarını kendisinin kestiğini söyleyen şarkıcı karantina günlerinde en çok bu yeteneğine şükrettiğini söyledi.

İşte Gökhan Özen’in o paylaşımı:

“Saç stilim için olumlu ve olumsuz eleştiriler alıyorum hepsi için teşekkür ederim. Son 10 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum. Karantina döneminde, bir süre sonra buradaki ünlüleri tanınmaz halde görünce bu yeteneğime baya bi şükrettim. İlk günden beri aşağı yukarı değiştirmediğim (yanlar hariç) saç stilini değiştir diyen kardeşlerime nasıl bir stil yapayım onu sorayım? Ama sonuç pek değişmeyebilir, California güneşinin altında bundan daha uzun bir saç isteyeceğimi pek düşünemiyorum”