Gökhan Özoğuz: Bunu yapamazsınız!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ardı arkası kesilmeyen zam yağmuruna isyan etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2022 yılının ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Zincir marketlerde birçok temel gıda ürünü düne göre pahalandı.

Sosyal medyada vatandaşlar faturalarını paylaşıyor, zamlara tepki gösteriyor.

Son olarak duruma isyan edenlerden biri de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz oldu.

Özoğuz, Twitter hesabından bitmek bilmeyen zam yağmuruna tepki gösterdi.

Özoğuz, “Bunu yapamazsınız” notunu düştüğü paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bir ülkede su, elektrik, ısınma gibi zorunlu ihtiyaçlara yüzde 150’ye varan zam yapamazsınız!”

İlginizi Çekebilir Demet Akalın'dan zam isyanı: Yeter, biz de insanız

İlginizi Çekebilir Kitap zamları öğrencilerin belini büktü

İlginizi Çekebilir Öztrak'tan zam tepkisi: Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94