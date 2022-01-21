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Gökhan Özoğuz: Bunu yapamazsınız!

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ardı arkası kesilmeyen zam yağmuruna isyan etti.

Yayınlanma: 10:49 - 21 Ocak 2022 Güncellenme:
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Gökhan Özoğuz: Bunu yapamazsınız!

2022 yılının ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Zincir marketlerde birçok temel gıda ürünü düne göre pahalandı.

Sosyal medyada vatandaşlar faturalarını paylaşıyor, zamlara tepki gösteriyor.

Son olarak duruma isyan edenlerden biri de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz oldu.

Özoğuz, Twitter hesabından bitmek bilmeyen zam yağmuruna tepki gösterdi.

Özoğuz, “Bunu yapamazsınız” notunu düştüğü paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bir ülkede su, elektrik, ısınma gibi zorunlu ihtiyaçlara yüzde 150’ye varan zam yapamazsınız!”

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