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Gökhan Özoğuz: Öldürmekten başka bir şeye yaramıyor, kullanılmamalı!
Gökhan Özoğuz: Öldürmekten başka bir şeye yaramıyor, kullanılmamalı!
Athena grubundan Gökhan Özoğuz, kömürün insanları öldürmekten başka bir işe yaramadığını belirterek, "Asla kullanılmamalı" dedi.
Magazin 12 Eylül 2020 - 11:13

Toplumsal konular ile ilgili Twitter’da görüşlerini dile getirmesiyle tanınan başarılı müzisyen Gökhan Özoğuz, Greenpeace’in “Kömür geçmişi kararttı, geleceği de karartmasın” notuyla yayınladığı bir fotoğrafı paylaştı.

“KÖMÜR ÖLDÜRÜYOR”

Daha önce de doğanın korunmasına dair gerçekleştirilen projelerde yer alan Gökhan Özoğuz, şöyle dedi:

“Zararlarını bu denli yaşamış bir jenerasyon olarak hala kömür kullanılmamalı, çok eskide kaldı, asla kullanılmamalı. İnsanları öldürmekten başka bir işe yaramıyor! Kömür öldürüyor.”

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