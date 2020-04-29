Göksel kimdir? Göksel nereli ve kaç yaşında?

Göksel, 1971 doğumludur. 2001 yılında çıkardığı Körebe albümünde yer alan Depresyondayım adlı şarkısıyla tüm müzikseverlerin beğenisini kazanan Göksel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Göksel nereli ve kaç yaşında?

“Bende Bi Aşk Var” albümü müzik eleştirmenleri tarafından son yılların en iyi albümü olarak nitelendirilen Göksel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Göksel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

GÖKSEL KİMDİR?

Göksel Demirpençe ya da sahne adıyla Göksel, 25 Kasım 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mustafa isminde bir erkek kardeşi bulunan Göksel; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başladığı için okulunu bırakmak zorunda kaldı.

1992 yılından sonra pek çok orkestrada solistlik yapan Göksel, Sezen Aksu'nun orkestrasında da bir dönem yer aldı. Onno Tunç'la tanışmasıyla birlikte ilk albümü Yollar'ı 1997 yılında piyasaya sürdü. Bu albümündeki bestelerin çoğu kendisine aitti. Albümdeki “Sabır” şarkısı o dönem hit şarkılar arasına girdi.

Sanatçının ikinci albümü “Körebe”, Ekim 2001’de piyasaya çıktı. Bu albümde yer alan “Depresyondayım” şarkısı geniş kitleler tarafından çok beğenildi.

2003'te Söz Ver, 2005'te Arka Bahçem albümleri yayınlandı. Göksel Nisan 2007'de 5. albümü “Ay'da Yürüdüm” albümünü çıkardı.

2012 yılında yayınladığı “Bende Bi Aşk Var” albümü müzik eleştirmenleri tarafından son yılların en iyi albümü olarak nitelendirildi. Albüm sanatçıya aynı zamanda Altın Kelebek, Avrupa Gazeteciler Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “En İyi Pop Kadın Sanatçı” ödülünü de getirdi. Aynı albümle 2013 yılında Türkiye Müzik Ödülleri'nde ‘En İyi Kadın Sanatçı' ödülünü alan Göksel, 40. Altın Kelebek Ödülleri'nde de ‘En İyi Kadın Pop Sanatçı' ödülünün sahibi oldu.

Göksel'in son çalışması olan 9. albümünü “Sen Orda Yoksun” adıyla dijital ortamda yayımlandı. Şarkı sözlerinin yer aldığı albüm kitapçığını, Göksel kendi el yazısıyla yazdı. Toplam 11 şarkının yer aldığı albümdeki tüm şarkıların söz-müziği Göksel’e aittir. Albümün son şarkısını ise Göksel ve Mabel Matiz beraber yazmışlardır.

2002 yılında Alper Erinç'le evlenen Göksel, beş yıl evli kaldıktan sonra ayrıldı.

Albümleri:

Yollar (1997)

Körebe (2001)

Söz Ver (2003)

Arka Bahçem (2005)

Ay'da Yürüdüm (2007)

Mektubumu Buldun mu? (2009)

Hayat Rüya Gibi (2010)

Bende Bi Aşk Var (2012)

Sen Orda Yoksun (2015)