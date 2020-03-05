Göksu Melek Ulucan kimdir? Göksu Melek Ulucan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde Mine karakterini canlandıran Göksu Melek Ulucan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Göksu Melek Ulucan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
GÖKSU MELEK ULUCAN KİMDİR?
Göksu Melek Ulucan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Maltepe Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölüm’nden mezun olmuştur. Zoom Arts'da temel oyunculuk, Hilal Saral'dan da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır.
Rol aldığı Afili Aşk dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Göksu Melek Ulucan, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde Mine karakterine hayat vermektedir.
Göksu Melek Ulucan’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Öğretmen (Mine) (TV Dizisi)
2019 – Afili Aşk (Ayça) (TV Dizisi)