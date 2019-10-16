‘Gonca Abi’den öğütler

Oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabından erken bir tbt paylaşımında bulundu. Paylaşımın sonuna “Gonca Abinizden sevgiler” yazan güzel oyuncunun takipçilerine verdiği öğütler şöyleydi:

“Herkese çok değer vermesen de gidip en verilmeyecek insana verirsin… Olur bu… Takma yani – herkesin başına geliyor adli gözlüklerimle… O gözlükle aynı fikre gelmişken, erken tbt fırlatayım dedim. İnsan hataları konusunda da seçici olmalı çünkü. Madem ladesini yutacak, elinde kalmasını beklemesin… Oo beni susturamıyoruz… Neyse. Gonca abinizden sevgiler.”