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Gonca Vuslateri sahnede fenalaştı!
Gonca Vuslateri sahnede fenalaştı!
Oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile sahne üzerinde yaşadığı rahatsızlık konusunda açıklamada bulundu.
Magazin 14 Kasım 2019 - 07:50

Film ve dizi setlerinin ardından bir süredir tiyatro sahnesinde de boy gösteren ve meslektaşı Fırat Tanış’la birlikte ‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ adlı oyunda oynayan Gonca Vuslateri dün akşamki gösteride fenalaştı. Tansiyonu düştüğü için sergilediği oyunu erken bitirmek zorunda kalan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yazdığı notla hem kendilerini izlemeye gelen seyirciden özür diledi hem de yaşananlarla ilgili bilgi verdi. İşte Gonca’nın geceye dair satırları:

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