Gonca Vuslateri üzücü haberi böyle verdi

Sadece oyunculuğuyla değil hayvansever kimliğiyle de öne çıkan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz yıl kesilmesin diye bir keçi sahiplenmiş ve onu Gökçeada’da bir bağ bahçesine bırakmıştı.

O zamandan bu yana Paşa adını verdiği keçisinin durumunu sürekli olarak takip eden Gonca Vuslateri aldığı üzücü haberi şu satırlarla paylaştı:

“Kesilmesin diye sahiplendiğim Gökçeada'nın özgür bağ bahçesinde geziyor olduğunu devamlı takip ettiğim, haber aldığım Paşam… kayboldu, günlerdir bulunamıyor. Aramızdaki aşka Hedefim Sensin filminin çekimleri esnasında siz de tanık olmuştunuz Plüto ve Atike.. şimdi de Paşa… bir insanı kaybetmek kadar acı verici… bu zor günlerde bu haberi almak kalbimi çok acıttı. Umarım bu zamanlarda ortaya çıkar.. yoksa…”