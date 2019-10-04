Gonca Vuslateri’nden cesur dekolte paylaşımı

İki sene evli kaldığı Burak Ertoğan’dan anlaşmalı olarak boşanan 33 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, şu sıralar kendisinden 7 yaş küçük sevgilisi Mertcan Bilgin isimli bir gençle doludizgin aşk yaşamaya devam ediyor. Vuslateri, sosyal medya sayfasından derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Gonca Vuslateri, yaptığı bu paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Oyuncunun yaptığı paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeniye ulaştı.

