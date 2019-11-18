Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ilişkisi sona erdi

83 yaşındaki usta oyuncu Gönül Yazar'ın 51 yaşındaki sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Mağden’in, internet üzerinden birisiyle sanal arkadaşlık kurup cinsel içerikli mesajlar yolladığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Yazar, Mağden’den ayrıldı.

“SİNEK KÜÇÜKTÜR AMA MİDE BULANDIRIR”

2. Sayfa programının iddiasına göre Gönül Yazar, bu iddiaların ardından Rüzgar Mağden’den ayrıldı. Yazar, ayrılığı şu sözlerle duyurdu: “Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız… O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi. Ama eski bile olsa cinsel içerikli yazı ve konuşma bana göre değil. Ben modern ama bir yanım da muhafazakârım yani bu konularda. Beni anlaması lazım yüzüne ve gözlerine bakamadım çok üzgünüm ayrılamayız sanıyordum her şeye rağmen ama soğukluk girdi bir kere bütün sihir bozuldu. ‘Bekâr bir erkektim geçmişte' diyor her erkek geçmişte de olsa cinsel konuşmak çok banal öyle belden aşağı nasıl olur ya. İnsan utanır şaştım kaldım…”