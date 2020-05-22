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Gülben Ergen, çocukları için alışverişe çıktı
Gülben Ergen, çocukları için alışverişe çıktı
Uzun süredir evinde olan Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi... Ergen "Çocuklarım için alışverişe çıktım" dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 22 Mayıs 2020 - 09:08

Salgın nedeniyle uzun süredir evinde kapanan şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Normalleşme sürecinin ilk günlerinde alışveriş turuna çıkan Ergen, mağaza girişinde kurulan el dezenfektanını kullandıktan sonra satın aldığı ürünleri inceledi. Ünlü şarkıcı, yaklaşık bir saat süren alışveriş sırasında bir an bile olsun yüz maskesini çıkartmadı. Gülben Ergen, mağaza çıkışı “Çocuklarım için alışverişe çıktım” dedi.

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