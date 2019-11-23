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Gülben Ergen vefat eden ağabeyiyle ilgili soruyu okuyunca…
Gülben Ergen vefat eden ağabeyiyle ilgili soruyu okuyunca…
Konser öncesi odasında beklerken sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamaya başlayan Gülben Ergen, vefat eden ağabeyiyle ilgili yöneltilen soru karşısında duygulandı.
Magazin 23 Kasım 2019 - 10:06

Sadece şarkıcı yönüyle değil aynı zamanda özel hayatına dair merak edilenlerle her zaman gündemde kalmayı başaran Gülben Ergen, geride bıraktığımız akşam çıkacağı konser öncesi takipçilerinin sorularını yanıtladı. Instagram’ın soru cevap özelliğini kullanan ve boş vaktinde sevenlerinden kendisine sorular yöneltmesini isteyen Gülben Ergen, kısa sürede gelen çok sayıda soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hemen hepsine yanıt vermeye çalışan Ergen, evlilik teklifi bile aldı.

DUYGULANDIRAN SORU

Gülben Ergen, vefat eden ağabeyiyle ilgili yöneltilen; “En çok ağabeyinize benzettiğiniz oğunuz hangisi? Sizi üzecekse cevap vermeyin” şeklindeki soruya: “Üzülmedim ama yazamadım da” şeklinde bir yanıt verdi. Ergen ayrıca gelen bir soru üzerine müzikle uğraşmasa anaokulu öğretmeni olmak istediğini de söyledi.


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