Gülben Ergen’den evlilik sorusuna ilginç yanıt!

Geride bıraktığımız yılın son aylarında çıkardığı İnfilak şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine sorular yöneltmesini istedi ve gelen pek çok soruya da samimiyetle yanıt verdi. Ergen’e gelen sorular ve yorumlar arasında bir takipçisinin ‘Yakında evlilik var sizde hissediyorum’ şeklindeki satırlarına Gülben Ergen’den gelen ‘Allah Allah’ yorumu dikkat çekerken aynı zamanda şarkıcı taksi plakası sahibi olup olmadığına dair soruya da içtenlikle yanıt verdi. İşte Gülben Ergen’e yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar:









