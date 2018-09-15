Gülben’in çocukları sordu: ‘Neden bizi üzüyorlar?’ yanıtıysa…

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Mustafa Erdoğan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen çocukları Atlas, Ares ve Güney ile vakit geçirmekten büyük keyif alan ve sürekli olarak da onlara dair paylaşımlarda bulunan Ergen, bu alışkanlığını bozmadı ve yine çocuklarıyla birlikte çıktığı gezintide çekilmiş bir karelerini takipçilerine iletti… Onlarla yaptığı sohbetleri de tüm samimiyeti ile takipçileriyle paylaşan Gülben Ergen şu ifadelere yer verdi:

“Sohbet ederken birbirimize sorduklarımız, hayallerimiz ve tertemiz bir dünyamız var bizim. Kocaman gemilerde nasıl yaşıyorlar günlerce? Ya çok güzel teknesi olup keyif yapanlar? Çok çalışıyorlar sahip olabilmek için… Denize atılan çöpler, plastikler balıklara nasıl zarar veriyor? Oltasını alıp saatlerce kafa boşaltanlar, sağlıklı olabilmek için açık havada yürüyüş yapanlar ve daha neler neler… Bir de üzüldüklerimiz, kırıldıklarımız. Anne tüm üzüntüleri denize atmayı anlattı bugün… Neden bizi üzüyorlar? Bilmem, bu onların sorunu… Peki sen onlara kızıyor musun anne? Evet çok kızıyorum. Bak şimdi hepsini deniz alacak benden, bizden”