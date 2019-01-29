Yeni sezon yeni transferlerle başlıyor! Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor?

Güldür Güldür Show'un yeni sezonunun başlaması az zaman kaldı. Show Tv'de ekranlara gelen Güldür Güldür Show yeni sezona yeni transfer ile başlıyor. Sevilen eğlen programından ilk tanıtım da geldi. Peki Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezona hazırlanan Güldür Güldür Show kadrosuna katılan Emre Altuğ, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu ile de dikkat çekiyor. Güldür Güldür Show’un yeni sezonu 16 Şubat Cumartesi başlayacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR İLK TANITIM

EKİBE EMRE ALTUĞ DA DAHİL OLDU

Yeni kadrosu merak konusu olan programa bu sezon sürpriz bir isim transfer oldu. Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de adından söz ettiren Emre Altuğ, ‘Güldür Güldür Show' programının ekibine dahil oldu.



Usta tiyatrocu Yücel Erten'in sahneye uyarladığı ‘Azizname' isimli tiyatro oyununa da devam eden Altuğ, son yıllarda peş peşe çektiği sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. ‘Eyvah Düşüyorum' yarışmasını sunan Onur Buldu'nun da yine ekibinde yer alacağı ‘Güldür Güldür Show'un çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor.