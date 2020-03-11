Gülenay Kalkan, eşi Tarık Ünlüoğlu’nun ölümünden sonra ilk kez görüntülendi
Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu geçen ekim ayında kaybederek büyük üzüntü yaşayan Gülenay Kalkan, zor günleri dostları sayesinde atlattı. Kalkan, eşini kaybettikten sonra sürekli yanından ayrılmayan aile dostları Arzum Onan'la Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Birlikte yürüyüşe çıkan ikiliden Gülenay Kalkan'ın kötü günleri yavaş yavaş atlatmaya çalıştığı gözlerden kaçmadı. Keyifli bir şekilde sohbet ettikleri sırada görüntülendiklerini fark eden iki sıkı dost, basın mensuplarını selamlayarak yollarına devam etti.