Gülperi 11. yeni bölüm fragmanı geldi! Can kaçırılıyor! (Gülperi 10. son bölüm izle)

Gülperi 10. son bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 10. son bölümde; Hasan serbest kalınca Seyit’in neden Selen’i kaçırttığını öğreniyor ve harekete geçiyor. Diğer yandan da Kader eve yerleşmek için duygu sömürüsüne başvuruyor. Kadir ile Şeyma boşanma protokolünü konuşuyor. Ayrıca Ejder’in gözünü kan bürümüş durumda ve cezaevinden kaçıyor. Ejder vakit kaybetmeden Gülperi’nin peşine düşüyor. Can tanımadığı bir adam tarafından kaçırılıyor. Peki, Gülperi dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 10. son bölümde yaşananlar…

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Gülperi 10. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 10. bölümde Hasan emniyetteki sorgudan sonra serbest kalıyor. Artemis'in yardımı ile Selen ile bir kez daha buluşuyor. Artemis, Hasan yüzünden aşk acısı çekiyor. Şeyma boşanma haberini alınca bir kez daha çıldırıyor. Ejder ise Gülperi'ye zarar vermek için cezaevinden kaçıyor. Diğer yandan da Kader eve yerleşiyor. Taşkın'lar Gülperi ile çocuklarını ayırmaktan vazgeçmiyor. Can kaçırılıyor. Hasan, Selen ile yakınlaşıyor. Seyit'in de neden Selen'i kaçırttığını öğreniyor. Selen'in de yardımı ile Hasan büyük bir iş başarıyor.Gülperi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 10. bölüm özeti…

GÜLPERİ 11. YENİ FRAGMAN GELDİ





GÜLPERİ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan, Selen'in onu ele vermemesi ile serbest kalıyor ama annesinin fırçasından kurtulamıyor. Kadir de Hasan'ı uyarıyor. Ama Hasan, Kadir'in sürekli karşısına çıkmasından rahatsız. Konuşma sırasında Hasan, Artemis'in Kadir'in kızı olduğunu öğreniyor. Kadir, Hasan'ı üstü kapalı şekilde uyarıyor. Gülperi ile Kadir vedalaşıyor. Şeyma da bu anları uzaktan izliyor. Sonra iğneleyici sözleri ile Kadir'i yine rahatsız ediyor.

TAŞKIN AİLESİ İŞ BAŞINDA

Bedriye ile Can halaları Kader'i eve getirmek zorunda kalıyor. Kader bir yandan babasına izahat veriyor diğer yandan da kendini evde tutmaya çalışıyor. Ejder ise cezaevinde Gülperi'den intikam alma planları yapıyor. Aldığı ilaçlar sonucunda bayılıyor ve revire kaldırıyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

HASAN, SEYİT'TEN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Seyit, Hasan'ı sokaktaki insanlara götürüyor. Selen'in babası yüzünden mağdur olan insanları gösteriyor. Amacının onların hakkını geri almak olduğunu söylüyor. Hasan onu anlıyor ama kız yüzünden tepkisini sürdürüyor. Gökhan Seyit'in nasıl bir insan olduğundan söz ediyor.

GÜLPERİ İŞİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Gülperi işten kovuluyor. Ama Ayten Hanım'ı beklemek için ısrar ediyor. Gülperi, Ayten Hanım ile konuşuyor. Ayten, Ajda'nın da haklı olduğunu söylüyor. Gülperi verdiğiniz maaşın yarısına da razıyım diyerek yalvarıyor. Boyacı gelmediği için Ayten çok mağdur olduklarını anlatıyor. Gülperi, Ayten ile Ajda gidince tüm dükkanı boyuyor.

HASAN GİZLİCE SELEN'LE BULUŞUYOR

Hasan, Artemis ile buluyor. Sarılarak kavuşuyorlar. Selen'in evinde babası tarafından hapsedildiğini görüyorlar. Hasan, Artemis'in Selen'i çağırmasını istiyor. Artemis'in merak ettiği şey ise ikisi arasında bir şey olup olmadığı. Hasan aramızda bir şey yok, ama küçük bir etkileşim olduğunu anlatıyor. Artemis içi yana yana Selen'e gidiyor. Hasan'ın kapıda onu beklediğini söylüyor. Selen evden çıkmanın bir yolunu buluyor. Artemis söylene söylene Selen'in evden kaçışına yardım ediyor. El ele koşan Selen ile Hasan'ın arkasında Artemis gözyaşları ile kalıyor. Hasan, Selen'e işçilerden bahsediyor. Perişan haldeki işçileri ve neden kaçırıldığını anlatıyor. Selen de babasının acısını nasıl ondan çıkardığını anlatıyor. Selen, Hasan'a yardım etmeyi kabul ediyor. Onu babasının çalışma masasına sokuyor.

EJDER HAPİSHANEDEN KAÇIYOR

Şeyma, Yakup Ağa ile hastanedeki Ejder'in yanına gidiyor. Şeyma, Ejder'in bir an önce serbest kalması için planı yaptığını anlatıyor. Ama Ejder'in bekleyecek kadar sabrı yok. Babası ile Şeyma gidince hastanedeki hemşireden yardım alarak kaçıyor.

GÜLPERİ, KADER İLE KARŞILAŞIYOR

Gülperi eve geldiğinde Kader ile karşılaşıyor. Kader, babasına karşı Gülperi'yi savunduğunu söylüyor, özür diliyor. Gülperi durumun farkında ve ‘amacın ne' diyor. Gülperi, Kader'i kovuyor ama Can'ın minik yüreği el vermeyince Kader evde kalıyor.