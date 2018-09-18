Gülperi 2. bölüm fragmanı geldi! Gülperi’yi yıkan söz: Sen başka kadınsın

Gülperi çocukları için verdiği savaşta darbeler almaya devam ediyor. Show TV'de geçtiğimiz hafta yayına başlayan Gülperi dizisinin 2. bölüm fragmanı da geldi. Yeni bölüm fragmanında Gülperi'ye oğlu çok sert rest çeker ve kızı hala ortalıklar da yoktur. Ancak asıl darbe küçük oğlu Can'dan gelir. Annesine 'Sen başka kadınsın' der. İşte Gülperi dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanı...

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Gülperi 2. bölüm fragmanı geldi. Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği Gülperi dizisi yeni bölüm fragmanında çocukları için ölen eşinin ailesine karşı savaş veren Gülperi’nin işi hiç de kolay değildir. Dedesi ile planladıkları gibi kızı kaçırılır ve oğlu ona hayatı zindan etmeye devam eder. Ama Gülperi’yi en çok yıkan da küçük oğlu Can’ın ona yabancı olduğunu söylemesi olur. İşte yeni bölüm fragmanı…

GÜLPERİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin hikayesi 2. bölümü ile ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan 2. bölüm fragmanında Gülperi çaresizliği ile yüzleşir. Eski kayınpederi Yakup’tan çarşıda yediği tokat çocuklarının sözleri kadar canını yakmaz. İşte Gülperi 2. bölüm fragmanı…