Gülperi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Hasan acı gerçeğini öğreniyor!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gülperi’nin yeni bölümde düşmanları artıyor. Yakup Ağa ve çocuklarının yaptığı kötülükler yetmezmiş gibi bir de Şeyma ile uğraşmak zorunda kalıyor. Son bölümde nezarete atılan Gülperi, Kadir sayesinde özgürlüğüne kavuşuyor ama Şeyma’nın oyunu yüzünden oğlu Hasan gözaltına alınıyor. Gülperi 5. yeni bölüm fragmanında ise; Hasan, Kadir'den tüm gerçekleri öğreniyor. Kadir elinde dosya ile geliyor ve Gülperi'nin yazdığı mektupları gösteriyor. Yakup Ağa'nın çarşıda Gülperi dövmesinden, Ejder'in tecavüz girişimine kadar her şeyi bir bir anlatıyor.

Öte yandan; Hasan'ın cezaevinden çıkabilmesi için para gerekiyor. Yakup Ağa o parayı Gülperi'ye vermek için Hasan'ın velayetini alma şartını sunuyor.İşte Gülperi 5. yeni bölüm fragmanı…

GÜLPERİ 5. YENİ FRAGMAN GELDİ

GÜLPERİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Gülperi Hasan'ın oyununu anlar. Oğluna uyuşturucunun yerini söylemesi için yalvarır. Evi aramaya başlar ama Hasan banyoya kendini kilitlemiştir ve sakladığı paket de oradadır. Gülperi evin altını üstüne getirir ama bulamaz. Can da annesinin yanında olur. Hasan utanmadan bir de annesi ile dalga geçer. Gülperi her şeye rağmen çocuklarını sevmekten vazgeçmez. Polis gelir evi arar ve uyuşturucuyu bulur. Gülperi itiraz edemez. Can annesinden kopamaz. Gözyaşları ile Gülperi merkeze götürülür. Çocuklar da Sevgi Evi'ne götürülür. Hasan amcası Ejder'i arar ve çağırır. Ejder'in derdi Gülperi'yi ayaklarına kapandırmaktır.

ŞEYMA GÜLPERİ'Yİ ÖĞRENİYOR

Kadir eşi Şeyma'yı arayıp dışarı da buluşmak ister. Konu Şeyma'nın kardeşi Barkın ile yaptığı Gülperi sohbetidir. Kadir, Şeyma'ya Barkın'ın yalan söylediğini ve Gülperi'nin eski sevgilisi olduğunu söyler. Şeyma çıldırır. Kıskançlık krizine girer. Şeyma'nın Kadir'i affetmek için tek bir şartı vardır. O da bir daha Gülperi'yi görmemesi.

GÜLPERİ SORGUDA

Gülperi sorguya alınır. Aklı çocuklarındadır. Can çok üzgündür, abisine hesap bile sorar. Ama çocuk aklı abisini de üzemez, abisi de hapse girmesin diye susar. Polis Gülperi'nin suç işlemediğinin ve birini koruduğunun farkındadır.

ÇOCUKLAR DEDESİNİN YANINDA

Ejder gelip çocukları Sevgi Evi'nden alır. Gülperi sorguda konuşmaz. Eve dönüp eşyalarını toparlarlar. Bedriye evde annesinin onların çocukluk eşyalarını sakladığını görür. Sonra da evden giderler. Yakup Ağa torunlarına kavuşur ve yapılan hain planı da öğrenir.

YAKUP AĞA KÖPÜRÜYOR

Yakup Ağa yapılan plana köpürür. Ejder'e bastonu ile vurmaya başlar. Polise oyun oynadıkları için delirir. Yakup Ağa, dua et de “kazdığın kuyuya düşme” der. Sonra da karısını arayıp İstanbul'a çağırır.

KADİR'İN GÜLPERİ SINAVI

Can gece yarısı Kadir'i arar. Kadir'in numarasını ezberlemiştir. Annesini polislerin götürdüğünü söyler. Kadir olayı araştırmaya başlar. Şeyma telefon konuşmasına tanık olur. Kadir emniyete koşar, peşinden Şeyma da gider.

Kadir, Gülperi ile konuşur. Suçu kabul etmemesini Can'ı düşünmesini söyler. O sırada Şeyma da onları izliyordur. Şeyma gözleri ile gördükten sonra kendini dışarı zor atar. Gülperi için intikam yeminleri eder.

BEDRİYE ALİ İLE AYNI MASADA

Bedriye annesinin sakladığı çocukluk kıyafetlerini de yanında getirmiştir. Hasanla kıyafetlerin anılarından söz ederler. Hasan annesine karşı hala nefret doludur.. Ayrıca Ali de İstanbul'a eve gelir. Bedriye'nin kabusu ayağına gelmiştir. Yemek masasında Bedriye'yi taciz etmeye devam eder.

KADİR OLAYI ÇÖZÜYOR

Kadir, Gülperi için Yakup Ağa'nın İstanbul'daki evine gidiyor. Şeyma da Kadir'in peşinde. Yakup Ağa'ya Gülperi'yi yakında çıkaracağını söyler. Kapıda Can'la karşılaşır. Can yaşananları bir bir Kadir'e anlatır. Bir de ‘Getircen mi anamı' der. Kadir Can'a söz verir. Ayrıca Can ile Gülperi'yi telefonda konuşturur.

Kadir, Ejder ile Hasan'ın uyuşturucu alış-verişinin kamera görüntülerini ele geçirir. Avukat arkadaşını Taşkınhan'a gönderir. Olayı temize çıkarmak için tüm delilleri toplamak ister. Gülperi'ye onu kurtaracağını ve ne onun ne de Hasan'ın canının yanmayacağını söyler.

ŞEYMA GÜLPERİ'YE GİDİYOR

Şeyma nezarette Gülperi'nin karşısına çıkar. Şeyma, Gülperi ile ilgili tüm bilgileri toplamıştır. Şeyma Gülperi'yi aşağılamaya başlar. Şeyma Baro'dan geldiğini söyler. Gülperi aşağılayıcı sözlere dayanamaz ve Kadir'in ona sahip çıktığını yalnız ve çaresiz olmadığını söyler. Şeyma dibe doğru batmaya devam eder.

ŞİMDİ HESAP VERME SIRASI EJDER İLE HASAN’DA

Kadir, Gülperi'yi ve Hasan'ı aynı anda kurtarmanın yolunu bulur. Gülperi mahkemede temize çıkar. Kadir Hasan’dan hiç söz edilmemesini sağlar. Ancak Şeyma, Gülperi’den intikam almak için oğlunun da olayla ilişkisini açık eder. Ejder ile Hasan için yakalama emri çıkar. Polis her ikisini de alır.