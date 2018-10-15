Gülperi 6. yeni bölüm fragmanı geldi! Yeni fragmanda Kadir zor durumda!

Gülperi yeni bölüm (6. Bölüm) fragmanı, Show TV tarafından yayınlandı. Yeni bölümde Hasan'ın seçimine ve Bedriye'nin Ali ile nasıl baş edeceğini göreceğiz. Gülperi 6. yeni bölüm fragmanında ise; Artemis babasına "sen nasıl ailenin parasını başka bir kadına veriyorsun" diye hesap soruyor. Şeyma, Kadir'in Gülperi'ye olan ilgisi yüzünden kendini kaybediyor. Gülperi yeni fragmanın son sahnesinde de Gülperi'nin kapısında sürpriz bir isim geliyor. Bu kişinin kim olduğu yeni bölümde belli olacak. İşte Gülperi 6. yeni bölüm fragmanı...

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Gülperi yeni fragman ile 6. yeni bölümde yaşanacaklardan önemli ipuçlarına yer verildi. Hasan serbest ama Gülperi oğlundan vazgeçmek zorunda kaldı. Tabi Hasan artık seçimini tüm gerçekleri bilerek yapacaktır. Öte yenadan Ali, Bedriye ile birlikte olduk yalanını Kader’e anlatıyor. Oysaki Ali, Bedriye’ye tecavüz etmişti. Kader ile babannesi onun Ali ile evlenmekten başka çaresi olmadığını söyler. Bedriye yaşananların zorla olduğunu söyler ama babannesi olan olmuş ‘gerçekler gizli kalacak annene ve dedene Ali ile evlenmek istediğini söyleyeceksin’ der. Gülperi yeni fragmanda ise; Gülperi, Şeyma ile yüz yüze geliyor. Hasan için ödenen 150 bin TL Kadir'in ailesinde sarsıntılara neden oluyor. Şeyma kızı Artemis'i Gülperi'ye karşı dolduruyor. Artemis babasına hesap soruyor. Ayrıca Şeyma'da Kadir'e Gülperi için hesap soruyor. Gülperi’nin kapısında onu çok şaşırtacak biri beliriyor. İşte Gülperi 6. yeni bölüm fragmanı…

GÜLPERİ 6. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

GÜLPERİ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Gülperi, Kadir sayesinde hapisten çıkar ama Hasan gözaltına alınır. Kadir'in eşi bunu Gülperi'ye zarar vermek için yapar.

Gülperi , Bedriye ile Can'ı almak için Yakup Ağa'nın evine gider. Kapıda Kader'in ağzının payını verir. Bedriye, Hasan'ı cezaevinde kalamayacağını başını belaya sokacağını söyler. Çıkışta Ali, Bedriye'yi yakalar, her şeyi anlatacağını söyler. Gülperi fark edip Ali ‘dokunma kızıma' diyerek ağzına geleni sayar. Ali sözlü olduğunu söyleyince Gülperi kızının yanına bile yaklaşamayacağını söyler. Bedriye ilk kez o an annesine yardım eder.

HASAN'IN İLK DAVASI 3 AY SONRA

Hasan'ın ilk duruşması 3 ay sonradır. Dedesi onu çıkaracağını söyler. Avukat, Gülperi'ye oynanan oyundan dolayı Hasan'ın velayetini artık alamayacaklarını söyler. Ayrıca Hasan'ın kefaletle çıkabileceğini söyler. Yakup bu duruma sevinir, çünkü Gülperi'nin parası olmadığını bilir. Kadir savcıya Hasan'ın serbest kalması için adeta yalvarır. Savcı, hakim ile konuşmayı kabul eder. Ayrıca Kadir, güvenlik kamerası görüntülerini kimin getirdiğini öğrenmeye çalışır.

BEDRİYE'NİN DE BUZLARI ÇÖZÜLÜR

Gülperi, Bedriye ve Can eve gelirler. Ev birbirindedir. Gülperi Hasan'a bakmaya gider. Bedriye de kardeşi ile evi toplar. İlk kez anneleri için bir şey yaparlar. Can'dan sonra Bedriye'de annesine karşı yumuşamaya başlar. Kapıya genç bir kız gelir. Gülperi ile ilgili ileri geri konuşur. Çöpleri almasını söyler. Ama Bedriye beklemesini söyler. Can annesinin işsiz kalmasına razı gelemez, apartmandaki çöpleri toplar.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

HASAN’IN SERBEST KALMASI İÇİN 150 BİN TL GEREKLİ

Hasan cezaevine kapatılır. Gülperi kapıda Kadir'le karşılaşır. Teminatla serbest bırakılmasını isteyeceğini söyler. 150 bin TL gereklidir ve 10 gün içinde ödenmelidir. Kadir borç verebileceğini söyler. Gülperi bu teklifi kabul edemeyeceğini söyler. Kadir ısrar edince “önce ben deneyeyim” der.

HASAN TÜM GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Kadir, Hasan'ın yanına gider. Gülperi'nin Hasan'ı korumak için ceza çekmeye razı olduğunu söyler. Hasan alaycı tavrına devam edince, Kadir patlar. Ejder'in annesine saldırdığını söyler. Gülperi'nin iftiraya uğradığını ve davada ortaya çıktığını söyler. ‘Bir kadın bir adamı niye bıçaklar? Düşündün mü hiç? Amcan, annene tecavüz etmeye kalktı' der. Hasan inanmasa da Kadir durmaz yalan söylediklerini, Dedesinin annesini çarşıda nasıl dövdüğünü anlatır. Elinde evraklarla bir bir tüm gerçekleri Hasan'ın önüne döker.

Ayrıca, Gülperi'nin cezaevinde yazdığı mektupları da gösterir ve bir mektubu okur. Hasan'ın gözleri dolar, darma duman olmuştur. Kadir, Gülperi'nin nasıl zorla İstanbul'a gönderildiğini de anlatır. Hasan sinirlenir ama kafası karışmıştır tek cümle edemez. Kadir, Hasan istemese de tüm delilleri Hasan'a bırakır.

YAKUP AĞA'DAN GÜLPERİ'YE VELAYET TEKLİFİ

Yakup Ağa Gülperi'yi ara ve konuşmak için yanına çağırır. Hasan için gerekli parayı ödeyeceğini söyler. Gülperi bu parayı neyin karşılığında vereceğini sorar. Yakup Ağa, Hasan'ın velayetini ister. Gülperi, Hasan'ın umrunda olmadığını oturup beklemesinin başka açıklaması olmadığını söyler.

GÜLPERİ KREDİ ÇEKİYOR

Gülperi, çalıştığı moda evine gider. Başına gelenleri anlatır. Kadir için borç para ister. Çalışıp ödeyeceğini söyler ama iş yeri sahibi Azamet Hanım elinde o kadar nakit olmadığını söyleyerek kredi çekmesini önerir. Kefil de olacağını söyler. Gülperi sabah erkenden kredi için başvuruda bulunacaktır. Sonra da Kadir'i görmeyi planlar.

Gülperi akşam eve geldiğinde karşılaştıkları ile şaşkınlık geçirir. Çocuklar evi toplamakla kalmamış bir de yemek hazırlamıştır.

Sabah önce bankaya sonra Hasan'a gideceklerini söyler. Bedriye bankayı sorunca kredi çekeceğini de anlatır. Bedriye dedesini arar, krediden haberdar eder. Annesinin bu parayı bulamacağını ve Hasan'ı kurtarmasını söyler. Yakup, Bedriye'yi tersler. Ayrıca Gülperi'nin işini engellemek için de harekete geçer. Planı Gülperi'yi işten attırmaktır.

YAKUP AĞA'YA BİR DERS DAHA

Yakup Ağa, Azamet Hanım'a gider, Gülperi'yi kovmasını söyler. Azamet, Gülperi'yi kovmayacağını söyler. Ayrıca çocukları için savaşan bir anneye yaptıklarının ayıp olduğunu da belirtir. Yakup üstüne bir de tehdit eder. Çıkışta dükkanı satın almak için avukata emir verir.

HASAN DEDESİNİ SORGULUYOR

Hasan'ı ziyarete giden Gülperi kredi çekeceğini söyler. Hasan dedesinden istemesini söyler. Ama Gülperi dedesinin şartlarının ağır olduğunu söyler. Hasan, Bedriye'ye dedesini görmek istediğini söyler. Hasan dedesine ziyarette anne ile ilgili gerçekleri bilmek istediğini söyler. Bize yalan mı söylediniz diye sorar. Amcasının yaptıklarını da anlatır.

Hasan cezaevinden çıkar. Elinde Kadir'in ona bıraktığı dosya vardır. Ya annesini ya da dedesini seçecektir.