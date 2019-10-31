Gülse Birsel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Genelde rol aldığı komedi içerikli yapımlarla akıllarda kalan ve oyunculuğuyla takdir toplayan Gülse Birsel aynı zamanda köşe yazarlığı da yapıyor. Yazar, senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini duyurdu. Peki Gülse Birsel kimdir?

Aktüel Dergisi’nde gazeteciliğe başlayan Gülse Birsel senaristlik ve oyunculuk da yapıyor. Sinema ve televizyonculuk kariyerindeki başarısı kadar bu güne kadar çıkarmış olduğu birçok kitapla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gülse Birsel'in hayatı haberimizde.

GÜLSE BİRSEL KİMDİR?

11 Mart 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gülse Birsel lise eğitimini Beyoğlu Anadolu Lisesi‘nde üniversite eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü‘nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini sürdürürken gazeteciliğe merak sarmış ve Aktüel Dergisi’nde muhabir olarak çalışmıştır.

1994 yılında New York, Colombia Üniversitesi‘nde master yapan Birsel 1996 yılında Türkiye'ye dönmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan g.a.g.‘ın metin yazarlığı ve sunuculuğunu yapan Gülse Birsel Aralık 2001 yılında Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2003 yılında “Gayet Ciddiyim” 2004 yılında “Hala Ciddiyim!” adlı iki kitap çıkarmıştır. ATV'de yayınlanan ve kısa sürede fenomen olan “Avrupa Yakası” dizisinin senaristliği yapan Gülse Birsel ayrıca oyuncu kadrosunda yer almıştır. Bir çok dizi ve film projelerinde yer alan Gülse Birsel gazetelerde yazarlık da yapmıştır. 1999 yılından beri Murat Birsel ile evlidir.

Film ve Dizileri :

Jet Sosyete

Yalan Dünya

Ah Kalbim

7 Kocalı Hürmüz

Avrupa Yakası

Hırsız Var

Eyvah Eski Kocam

Kitapları:

Gayet Ciddiyim

Hâlâ Ciddiyim

Yolculuk Nereye Hemşerim?

Velev ki Ciddiyim