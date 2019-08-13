Gülşen böyle hazırlanıyor

Bundan iki yıl önce annelik duygusunu tadan ve şimdilerde hemen her yere çocuğuyla birlikte seyahat eden şarkıcı Gülşen, geride bıraktığımız gün Kıbrıs’ta sahne aldı. Sadece sesiyle değil sahne şovları ve çarpıcı kıyafetleriyle de beğeni kazanan Gülşen, sosyal medya hesabından sahnesine nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı.

Sesini açmak için yaptığı egzersizlerin başlı başına yeterli olmadığını söyleyen Gülşen aynı zamanda vücudunu da sahneye hazırladığını kulisinde yaptığı egzersizleri paylaşarak gösterdi.