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Gülşen böyle hazırlanıyor
Gülşen böyle hazırlanıyor
Şarkıcı Gülşen geride bıraktığımız gün Kıbrıs'ta sahne aldı ve sevenleriyle bir araya geldi.
Magazin 13 Ağustos 2019 - 13:22

Bundan iki yıl önce annelik duygusunu tadan ve şimdilerde hemen her yere çocuğuyla birlikte seyahat eden şarkıcı Gülşen, geride bıraktığımız gün Kıbrıs’ta sahne aldı. Sadece sesiyle değil sahne şovları ve çarpıcı kıyafetleriyle de beğeni kazanan Gülşen, sosyal medya hesabından sahnesine nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı.

Sesini açmak için yaptığı egzersizlerin başlı başına yeterli olmadığını söyleyen Gülşen aynı zamanda vücudunu da sahneye hazırladığını kulisinde yaptığı egzersizleri paylaşarak gösterdi.

 

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