Gürgen Öz’den George Floyd tepkisi

Oyuncu Gürgen Öz, gündeme dair çektiği videolarla ön plana çıkmaya devam ediyor. Öz son olarak Amerika'da polis tarafından öldürülen George Floyd hakkında bir paylaşımda bulundu.

Amerika’da şiddetini gün geçtikçe artıran George Floyd eylemleri dünya çapında bir tepki hareketine dönüştü. Hemen herkes sosyal medya hesaplarından ırkçılığın ne kadar kötü ve yanlış olduğuna dair paylaşımlarda bulundu.

Bu konuda paylaşımda bulunanlardan biri de Gürgen Öz oldu. Tepkisini biraz geç verdiğini söyleyen Öz yaşanan acıyı sindirmek için beklediğini söylerken paylaştığı videoda son derece çarpıcı ifadeler kullandı.

Gürgen Öz paylaştığı videonun altına şunları yazdı:

“İnsanları Irklarına, Dinlerine, İnanışlarına, Cinsel tercihlerine, Renklerine, Fikirlerine, Maddi durumlarına vb her şeye dair Ayıran, Ayırımcılık yapan insanlar; Bu insanlık dışı bir tutumdur! Az gelişmiş ilkel bir zihin yapısıdır! Korkudur, zayıflıktır, kötülüktür! Unutmayın ki hepimiz biriz! İnsanız! Ana kuzusuyuz! Hepimizin bir “Son Nefesi” var! İşte bunu; kim, neden ve nasıl ayırabilir ki? Bir düşünün… Huzur içinde uyu!”