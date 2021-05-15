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Gurur Aydoğan’dan annesi Oya Aydoğan’a duygusal mesaj

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Oya Aydoğan'ın ölümünün beşinci yılında, oğlu Gurur Aydoğan duygusal bir mesaj paylaştı: Sonsuza dek kalbimdesin meleğim...

Güncellenme: 09:53, 15/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Gurur Aydoğan’dan annesi Oya Aydoğan’a duygusal mesaj

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Oya Aydoğan, 2016 yılında aort yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Aydoğan’ın oğlu Gurur, annesini ölüm yıldönümünde duygusal bir mesajla andı.

Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü:

“Her geçen gün daha da artan bir özlemle 5 yıl. Ama daha dün gibi.. Sonsuza dek kalbimdesin meleğim.”

8 Mayıs 2016’da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırılan Oya Aydoğan, 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmış, 15 Mayıs 2016’da tedavi gördüğü İstanbul’da 59 yaşında hayatını kaybetmişti. 16 Mayıs 2016’da, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı’na defnedilmişti.

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Yayınlanma Tarihi:09:47,