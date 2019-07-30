Güzel İkili filminin konusu ne? Güzel İkili filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Atilla Cengiz'in yönetmenliğini yaptığı başrollerinde Gökhan Yıkılkan, Ufuk Özkan, Fulya Zenginer ve Hakan Salınmış'ın yer aldığı romantik komedi filmi ”Güzel İkili” televizyonda bu akşam TV8'de ekrana geliyor.

GÜZEL İKİLİ FİLMİNİN KONUSU

Mafya grubuna tahsilatçılık yapan adam aşık olduğu için artık hayatına farklı dokunuşlar yapmak ister. Annesine evlenmek istediğini söyleyen sevdiği kız ise annesini bu duruma ikna eder. Ama erkek tarafında işler pek karışıktır. Çünkü sevdiği kıza mafya grubuna tahsilat yaptığını söylememiş ve uydurduğu yalanla büfe işlettiğini söylemiştir. Bu yüzden son bir kez daha tahsilatçılık yapıp piyasadan çekilecektir. Fakat yaptığı son iş kendisini belanın içine sürükleyince işler bir hayli karışır.

GÜZEL İKİLİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Ufuk Özkan

Fulya Zenginer

Gökhan Yıkılkan

Aydan Çakır