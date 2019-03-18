Güzide Duran’ın motivasyonu heyecan

Kendisini görüntüleyen muhabirlerin ‘Amerika’ya dönecek misiniz?’ sorusuna yanıt veren Güzide Duran, “Amerika’ya gidip geliyoruz. Çocuklar da burayı özlemişti. Gider miyiz? burada kalır mıyız? bilmiyorum” dedi. Türkiye’den iş teklifleri geldiğini dile getiren Duran, “Beni heyecanlandıran bir şey olsun istedim. Bir TV programı teklifi gelmişti. Ama beni heyecanlandırması gerekiyor. Podyuma da olmaz diyemiyorum. Tekrar heyecanlanacağım bir şey olursa yaparım. Tamamen bırakmadım” diye konuştu.

“O ALGI BENİ ÇOK SİNİR EDİYOR”

Adnan Beyin kararlarına saygı duyduğunu da sözlerine ekleyen Güzide Duran, ‘eşiniz sizi destekler mi?’ sorusuna ise; “O algı beni çok sinir ediyor. Ben yeter ki bir şeyi gerçekten çok isteyeyim. Defileye de çıktım, tv programı da yaptım evliliğim sürecinde. Yeter ki ben isteyeyim” diye yanıt verdi. Amerika’da beş yıl geçiren Duran Serenay Sarıkaya ve Aslı Enver’i çok beğendiğini dile getirdi.