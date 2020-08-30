Hababam Sınıfı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in yer aldığı Hababam Sınıfı filmi sinemamızın en sevilen filmlerinden biri. İşte Hababam Sınıfı hakkında merak edilenler ve Hababam Sınıfı nerede çekildi sorusunun yanıtı…

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Usta oyuncuları ve etkileyici senaryosu ile sevilen film Hababam Sınıfı nerede çekildi? İşte Hababam Sınıfı konusu ve oyuncuları…

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar’da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

OYUNCULARI

Hababam Sınıfı filminin başrollerinde Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Halit Akçatepe, Akil Öztuna, Ergin Orbey, Feridun Şavlı, Muharrem Gürses, Sıtkı Akçatepe, Kemal Ergüvenç, Aciz Cem Gürdap, Ahmet Arıman, Hayri Karabey, Ergun Sözen, Talat Dumanlı gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

KONUSU

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde.