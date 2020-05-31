Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı konusu ne, oyuncuları kim?

Hababam Sınıfı nerede çekildi? Hababam Sınıfı konusu ne, oyuncuları kim?

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı bu akşam ilk filmi ile ekranlarda olacak. Kadrosunda birbirinden ünlü yıldızları barındıran kült film Hababam Sınıfı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı ve ilk kez 1975 yılında seyirci ile buluşan Hababam Sınıfı, Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri. Kadrosunda dönemin en büyük yıldızlarını barındıran Hababam Sınıfı ile ilgili bilgiler…

HABABAM SINIFI KONUSU

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.



HABABAM SINIFI OYUNCULARI

Hababam Sınıfı filminin başrollerinde Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Halit Akçatepe, Akil Öztuna, Ergin Orbey, Feridun Şavlı, Muharrem Gürses, Sıtkı Akçatepe, Kemal Ergüvenç, Aciz Cem Gürdap, Ahmet Arıman, Hayri Karabey, Ergun Sözen, Talat Dumanlı gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.