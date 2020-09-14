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Hadise ağladığı anı paylaştı: Doğru hissetmişim demek
Hadise ağladığı anı paylaştı: Doğru hissetmişim demek
Son dönemde hem aşkıyla hem de 'Küçük Bir Yol' şarkısıyla gündeme gelen Hadise'den yeni bir paylaşım geldi.
Magazin 14 Eylül 2020 - 17:01

Oyuncu Kaan Yıldırım’la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, son çıkan şarkısıyla ilgili açıklama yaptı.

Ağladığı anların fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, yazdığı notla da dikkat çekti.

Hadise, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Bu fotoğrafı ‘Küçük Bir Yol’u ilk dinlediğimde çekmiştim… Ağlamıştım, hüngür hüngür ağlamıştım. Beni bu kadar etkilediyse bu şarkı, dinleyenler neler neler hisseder acaba demiştim.

* Doğru hissetmişim demek ki… Şarkımızı söyleyip video çekenler, eline gitarını alıp söyleyenler, piyano çalıp söyleyenler, hepinizi izliyorum görüyorum…

* Ne mutlu bir şarkı ile sizlerle böyle bir bağ kurmak. Sizi seviyorum.

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Son güncelleme: 17:11 - 14.09.2020